Muhabir: Aleyna Yağmur Akdağ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni geçersiz saydı.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevine son verirken; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir kayyum heyetini görevlendirdi.

Türkiye gündemine oturan karar, siyasette yoğun tartışmalara yol açarken, CHP yönetimi bu duruma sert tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından PİAR Araştırma Şirketi, kamuoyunun nabzını tutmak amacıyla bir anket düzenledi. Araştırmada yurttaşlara ilk olarak “CHP İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Ayrıca ankette CHP seçmenlerinin görüşleri, diğer parti seçmenleriyle karşılaştırıldı.

