Kazada hayatını kaybeden Rayif Şimşek’in yeğeni ile birlikte bugün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek için mezar yeri bakmaya giderken hayatını kaybettikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle Pazarsuyu Deresine uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre araçta bulunan Rayif Şimşek aracın içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın şekilde aracın camından çıkmayı başardı. Ancak yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Emin Yılmaz bir anda gözden kayboldu. Vinç yardımıyla dereden çıkartılan araçta sıkışan Rayif Şimşek’in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücü Emin Yılmaz’ın cansız bedenine de kısa sürede ulaşıldı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz’ın cansız bedeni araçtan yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçların çalışmalarıyla dereden çıkarıldı.

Kazada yeğeni ile birlikte hayatını kaybeden Rayif Şimşek’in bugün annesi Ayşe Şimşek’i kaybettiği, defin işlemleri için mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte Bulancak’a bağlı Kuzköy köyüne doğru yola çıktığı öğrenildi. Yağışlı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın dereye uçması sonucu Rayif Şimşek ve yeğeni Emin Yılmaz da hayatını kaybetti.

Cenazelerin yarın ilçenin Kuzköy Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.