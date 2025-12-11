“Güllü” olarak bilinen sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6. kattaki dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü’nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu’nun ifadeleri alınmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda Güllü’nün şüpheli ölümü cinayet soruşturmasına dönüştürüldü. Dehşet verici detaylar ise evdeki güvenlik kamerasına ait ses kayıtlarının çözülmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK’a gönderilen kayıtların analizinde ortaya çıktı.

Tuğyan'dan Güllü'ye: Atacağım Şimdi Seni

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği belirlendi. Soruşturmaya göre Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen şarkıcı odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

Güllü'ye Son Sözü "Hadi Görüşürüz" Oldu

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara Gülter'in "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de geçti.

Adım Adım Takip Edildiler

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı. Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler. Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikili valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı bildirildi. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

Gürcistan Üzerinden Kaçacaklardı

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını duyurdu.

Adliyeye Sevk Edildiler

Öte yandan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile diğer gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.