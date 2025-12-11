Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) iş birliğinde, "1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı" (İŞTEM) düzenlendi. İMES OSB ev sahipliğinde Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda, iş yeri temelli öğrenme modelleri, sektörel iş birlikleri ve nitelikli iş gücü yetiştirme stratejileri görüşüldü.

Vali Aktaş: "Nitelikli eleman şikayetini çok sık duyuyorum"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, iş dünyasında yaşanan nitelikli personel açığına değindi. Görevine başladığı günden bu yana sanayi ve işveren toplantılarında sürekli olarak nitelikli eleman bulma noktasında sıkıntıların görüşüldüğünü aktaran Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Fabrika ziyaretlerinde sıkça, ’Günümüzde teknolojinin geldiği noktayla, yapay zekanın gelişmesiyle personel sıkıntısı yaşıyoruz’, ’Önceden bu bölümde 10 kişi çalışıyordu’ gibi cümleler duyuyoruz. Bazen öyle rakamlar duyuyoruz ki, 40-50 kişinin yaptığı işi yapan otomasyon makineleri, bilgisayar sistemleri oluyor. Her ne olursa olsun işin temelinde insan olduğu için bu nitelikli eleman konusu devam edecek. Bunu da bir an önce çözerek iş dünyasının bu ihtiyacını karşılamak noktasında hem kamu hem özel sektör olarak herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması lazım."

Tokkan: "Yıllık 1.8 milyar dolarla ihracatta rekora gidiyoruz"

Kalifiye elemanların yetiştirilmesinin sanayileşmenin temel unsuru olduğunu belirten İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, "Bugünkü çalıştayda önemli olan konu mesleki eğitim. Sanayi bölgemizle ilgili 377 hektar alanda, 371 işletme ve fabrikanın 22 bin 500 istihdamıyla yıllıkta bir rekora doğru gidiyoruz. 1.8 milyar dolar ihracatla ülkemizin en önde gelen organize sanayi bölgelerinden birisi olarak da bunu gururla söyleyeyim" dedi.

Prof. Dr. Cantürk: "Kalifiye iş gücü ekonominin başarının temel taşıdır"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de üniversitenin sanayiye katkılarına dikkati çekerek, 2025 yılında 16 bin 278 öğrencinin kentin sanayi kuruluşlarında mesleki eğitim ve staj imkanı bulduğunu bildirdi. Nitelikli insan kaynağının stratejik önemine işaret eden Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde dünya, hızla gelişen teknoloji, sanayi ve üretim süreçlerinin oluşturduğu büyük bir değişim girdabının içerisindedir. 4. sanayi devrimi ve dijital dönüşümle geleneksel iş yapış biçimleri kökten değişmiş, yeni meslekler ortaya çıkmış, mevcut mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin küresel rekabetteki gücü yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklar ya da sermaye birikimiyle değil, asıl olarak nitelikli insan kaynağıyla örülmelidir. Bilgi birikimi ve yüksek iş disiplini ile donatılmış, yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye iş gücü ekonomik başarının ve kalkınmanın temel taşıdır."

Programa, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bekki ile akademisyenler ve sanayiciler katıldı.