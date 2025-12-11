Nilüfer Belediyesi’nin “Nasıl Yapmışlar?” söyleşi serisi, Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Levent Ünsaldı ile gerçekleştirilen söyleşinin bu ayki odağında, sosyolog kimliğinin yanı sıra caz müzisyeni, fotoğrafçı ve yazar yönleriyle de tanınan Howard S. Becker vardı.

Söyleşide, Becker’in toplumsal olaylara ve sanata yaklaşımı detaylıca ele alındı. Doç. Dr. Ünsaldı, Becker’e göre gerçek toplumsal pratiklerin tek bir yaratıcının eylemiyle açıklanamayacağını vurguladı. Ünsaldı; sanatın ve sosyal yaşamın, bir araya gelen insanların, paylaşılan ortak değerlerin ve üzerinde uzlaşılan kuralların oluşturduğu bir “kolektif eylem” sonucu şekillendiğine dikkat çekti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Becker’in perspektifinden yola çıkılarak günlük yaşam pratikleri ve sanat dünyası arasındaki ilişkiler tartışıldı. Söyleşide ayrıca toplumsal normların nasıl inşa edildiği, toplumda “normal” ve “sapkın” olarak nitelendirilen davranış kalıplarının kimler ve hangi süreçlerde üretildiği üzerinde fikir alışverişin bulunuldu.

“Nasıl Yapmışlar?” söyleşi dizisi, önümüzdeki ay sosyoloji tarihinin önemli isimlerinden, sosyolojiyi bağımsız bir disiplin olarak kuran Emile Durkheim ile devam edecek.