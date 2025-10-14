Kaynak: Oceanhaber

Çalışma hayatının dışında kalan ve sosyal güvenceye erişimi olmayan milyonlarca ev hanımı için hazırlanmakta olan yeni emeklilik düzenlemesi netleşmeye başladı. Mevcut İsteğe Bağlı Sigorta (Bağ-Kur) sistemi temel alınarak ilerleyecek modelde, prim ödemelerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Böylece ev hanımları, belirli şartları yerine getirdiklerinde kendi emeklilik maaşlarını alabilecek.



Uzun süredir beklenen bu düzenleme hayata geçtiğinde, ev hanımları kendi adlarına prim ödeyerek 4B (Bağ-Kur) kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil olabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışma, özellikle düzenli geliri olmayan kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.



Ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanabilmesi için iki temel koşul bulunuyor:



Prim ödeme süresi: Sigorta kapsamına alınacak ev hanımlarının belirli bir prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. “Torba Yasa” düzenlemesiyle bu sürenin en az 7.200 gün (yaklaşık 20 yıl) olarak belirlenmesi bekleniyor.



Yaş şartı: Prim süresinin tamamlanmasının ardından, kadınların emeklilik yaşını da doldurması gerekecek. Böylece prim ve yaş kriterlerini karşılayan ev hanımları, sosyal güvenlik sisteminden emekli maaşı almaya hak kazanacak.