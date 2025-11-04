Kaynak: BÜLTEN

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. 6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecekken, 6 aydan büyük hayvanlar için bu tarihten itibaren yasa gereği cezai işlem uygulanmaya başlanacak. İnegöl Belediyesi, evlerinde kedi ve köpek besleyen vatandaşlara cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları adına çağrıda bulundu.