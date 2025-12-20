Uzmanlar, teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte iletişim ve eğlence alışkanlıkları da değişirken, sosyal medyada kısa videolara olan ilginin olağanüstü artışı konusunda uyarıyor. Uzmanlar, "kısa video bağımlılığı" olarak tanımlanan bu durumun, dopamin salınımını bozarak dikkat dağınıklığı, motivasyon kaybı, stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok psikolojik ve toplumsal soruna yol açtığını belirtiyor.

Teknoloji ve internetin hızlı gelişimine paralel olarak insanlarda iletişim ve eğlence tercihlerinde de değişiklikler meydana geldiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, "Özellikle sosyal medyada günümüzde kısa videoların tercihi özellikle çok fazla arttı. Sosyal medyada izlediğimiz bu kısa videoların olağanüstü yüksek derecede artmasından dolayı da kısa video bağımlılığı kavramı ortaya çıktı. Kısa video bağımlılığı, video izleme isteğinin ertelenememesi, sürekli video izleme isteği, bunun yanında sürekli video izlemekten dolayı da kaynaklanan günlük yaşam aktivitelerinin de ötelenerek geriye ertelenmesi olarak tanımlayabiliriz. Kısa video bağımlılığı insan beyninde birçok biyokimyasal değişikliklere yol açarak psikolojik, fizyolojik, organik ve insan yaşamında toplumsal problemlere neden olmaya başlamıştır" dedi.

"Kısa video bağımlılığı, insanda acelecilik ve sabırsızlık davranışını da ortaya çıkarıyor"

Beyinde haz ve motivasyon hormonu olarak bilinen dopaminin aşırı, sürekli ve düzensiz salınımına bağlı olarak insanda ödül mekanizmasını bozduğunu ve tatminsizlik hissine neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Yaşar Karataş, "Hızlı değişen içeriklere alışan beyin özellikle konsantrasyon yeteneğini yitirmekte, dikkat süresi azalmakta, motivasyon gerektiren işlerin yapımında zorlanmalar ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında kısa video bağımlılığı kolay ve hızlı hazza neden olarak insanda acelecilik ve sabırsızlık davranışını da ortaya çıkarıyor. Bütün bunların yanında bilişsel fonksiyonları da bozarak stres, depresyon ve uyku bozukluklarına sebep oluyor. Kısa video izleminin bu yan etkilerinden sakınmak için kısa video izleme süresini kısa tutmalıyız. Bunun yanında normal günlük yaşam aktivitelerine ağırlık vermeliyiz" diye konuştu.