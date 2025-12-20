Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Yaklaşık 40 bin taraftarın tribünleri doldurduğu mücadelede, 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamayı hedefleyen Bursaspor, taraftar desteğine rağmen sahadan galibiyet çıkaramadı. Bu sonuçla büyük bir avantajı tepti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Enes Berk Güçlü, Murat Demir

Bursaspor: Anıl Atağ, Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür, Alperen Babacan, Barış Gök, Tunahan Ergül (Zeki Dursun 80’), İlhan Depe (Furkan Emre Ünver 90+4), Hakkı Türker (Ali Kerim Yıldız 69’), Musa Çağıran, Ertuğrul Furat, Muhammet Demir (Ahmet Hakan Atış 46’)

Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hasan Kılıç, Necati Özdemir, Erhan Kartal, Mertcan Açıkgöz (Furkan Say 90+4), Harun Kavaklıdere (Musa Şahindere 89’), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz (Mustafa Saymak 75’), Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet İlhan Özek

Sarı kart: Erhan Kartal (Aliağa FK 62’), Ahmet Pekgöz (Aliağa FK 72’), Hasan Kılıç (Aliağa FK 86’)

Kırmızı kart:

Goller: