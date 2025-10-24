Kaynak: BÜLTEN

İnegöl Belediyesi’nin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlediği “Bursa Bilim Şenliği: Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz” etkinliği bu sabah başladı. İnegöl Belediyesi Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı içerisinde bulunan sergi salonu ve meclis salonunda düzenlenen Bilim Şenliği; paneller, sergi, atölyeler ve müze gezileriyle hem öğrencilere hem vatandaşlara farklı deneyimler sunuyor. 24-25 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak etkinliğin katılım yaşı 3-77 yaş olarak belirlendi. Tüm ilçe halkı, Bilim Şenliğine davet edildi. Etkinlik alanı ilk andan itibaren öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.