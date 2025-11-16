Kaynak: YAVUZ YILMAZ

İSHAKPAŞA TÜRBESİ

İnegöl'ün en çok bilinen türbelerin başında gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminin en etkili devlet adamlarından biri olan İshakpaşa 3. kez baş vezir olmuştur. İstanbul'un fethine katılan İshakpaşa, 1487 yılında Selanik Sancağındaki iken vefat etmiştir.