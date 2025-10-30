Kaynak: BÜLTEN

Havaların soğuması ve kış mevsimine girilmesiyle beraber başta sanayi bölgeleri olmak üzere soba kullanımları da başladı. Isınmak maksadıyla soba kullanılan yerlerde tüketilen yakıtlar ise hava kalitesi açısından ciddi önem taşıyor. Hava kirliliğini tetikleyen uygunsuz maddelerin sobada yakılmasını önlemek adına son yıllarda hem devlet kurumları hem de yerel yönetimlerde önemli adımlar atılıp sert tedbirler alınıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de denetimlerin sıklaştığını duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Ağır cezaları bulunan uygunsuz maddelerin sobada yakılması konusunda drone destekli denetimlerin aralıksız şekilde devam sürdürüleceği ifade edildi.