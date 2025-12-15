Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerine başladı. İlk ziyareti Kaymakam Eren Arslan'a yapan Muhtarlar, akabinde AK Parti İlçe teşkilatını da ziyaret etti. Arslan ve yönetim kurulunu AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyaretlerde Başkan Arslan, İnegöllü muhtarların talep ve şikayetlerini Kaymakam Arslan'a ve Başkan Durmuş'a iletti.