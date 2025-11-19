Kaynak: İHA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı.