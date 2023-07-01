Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde bal ormanlarındaki elektrikli çitler ile güneş enerji panellerini çaldığı anlar foto kapana yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları etekleri Yeşilköy mevkiindeki dağlık alanda köylüler tarafından bal ormanı oluşturuldu. Bal ormanının çevresi ayıların girmemesi için elektrikli çitlerle kapatıldı, güneş enerjisi panelleri kuruldu. Aynı zamanda foto kapan yerleştirdi. Köylüler, bal ormanlarındaki elektrikli çitlerin ve güneş enerjisi panellerinin çalınması üzerine foto kapanı inceledi.

Görüntülerde beyaz bir araç ile bölgeye gelen bir kişinin elektrikli çitler ile güneş enerji panellerini çaldığını tespit etti. Köylüler görüntüleri jandarmayla paylaşıp şikayetçi oldu. Konuyla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, foto kapandaki şüpheli Levent Ö.’nün Çan ilçesine bağlı Etili köyünden olduğunu tespit etti. Şüpheli jandarma tarafından evinde gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen güneş enerjisi panelleri, sahiplerine teslim edildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Bayramiç Adliyesinde savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.