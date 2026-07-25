Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Avrupa'da durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Kıta genelinde son haftalarda başlayan orman yangınları, Fransa ve İspanya'yı tamamen etkisi altına aldı.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle 140 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi. Alevlerin Bordeaux yakınlarındaki yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine 60 binden fazla kişinin daha güvenli bölgelere taşınmasına başlandı.

ACİL DURUM MESAJI GÖNDERDİLER

Ayrıca Gironde Valiliği, dün gece saat 02.00 sularında vatandaşların cep telefonlarına acil durum mesajı göndererek Sophie Brocas, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalles ve Saint-Aubin-de-Médoc beldelerinde yaşayanlardan evlerini derhal terk etmelerini istedi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşanan durumun önüne geçilemediğini, yangının kendi kendini besleyen devasa bir boyuta ulaştığını ve rüzgarın yön değiştirmesiyle Bordeaux kentine doğru ilerlediğini açıkladı.

ORDU SEFERBER EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alevlerin kontrol altına alınmasına yardım edilmesi için ordunun seferber edildiğini duyurdu. Ayrıca Macron, AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirerek Çekya ve Slovakya'dan helikopter desteği istedi.

İSPANYA'DA 3 FARKLI YANGIN BİRLEŞTİ

İspanya'da ise başkent Madrid'in batısındaki üç farklı yangın birleşti.

Yaşananların ardından hükümet Ulusal Acil Durum ilan etmek zorunda kaldı.

23 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle İspanya, 23 bin kişiye tahliye emri verirken yaklaşık 40 bin kişiden de evlerinden çıkmamalarını istedi.

Madrid Bölge Başkanı Isabel Dıaz Ayuso; yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve birleşen yangın cephelerinin "mükemmel bir fırtına" yarattığını belirterek, bunun bölge tarihinin en kötü yangını olduğunu söyledi.

DURUM TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI Hükumet tarafından rüzgarın etkisiyle korların millerce öteye taşındığı bildirilirken, El Tiemblo Belediye Başkanı Arturo Varas Gonzalez, alevlerin 20 kilometrelik mesafeyi yarım saatten kısa sürede katettiğini ve durumun tamamen kontrolden çıktığını açıkladı. SICAK HAVA DALGALARI VE YETERSİZ ENVANTER Avrupa Birliği, İspanya ve Fransa'daki yangın söndürme çalışmalarını desteklemek için uçak ve helikopter sevk etmeye çalışıyor. Ancak yaşanan sıcak hava dalgaları ve envanterde yaşanan problemler yüzünden istenilen yardım tam olarak yapılamıyor.