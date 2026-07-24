Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, OPEN TV’ye verdiği mülakatta Türkiye ile ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini belirten Miçotakis, bununla birlikte Türkiye ile kalıcı bir gerilim ortamından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

"ZAYIF BİR KONUMDAN MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Yunanistan’ın savunma kapasitesini ve yerli savunma sanayisini güçlendirmeye devam edeceğini ifade eden Miçotakis, Ankara ile diyalog zeminine ilişkin sınırları açıkladı.

Ülkesinin caydırıcılık gücüne güvenerek hareket ettiğini ileri süren Başbakan, "Yunan adalarında yaptıklarımız, deniz parkları, Silahlı Kuvvetlerin teçhizatı veya Girit’in güneyindeki hidrokarbon araştırmaları için Türkiye’den izin istemiyorum. Zayıf bir konumdan müzakere etmeye niyetim yok. Yunanistan, hiç kimsenin egemenliğini sorgulayamayacağı kadar güçlü bir caydırıcı güce sahip olmalıdır." diye konuştu.

"SÜREKLİ GERGİNLİK İÇİNDE YAŞAMAYA GEREK YOK"

Askeri ve siyasi caydırıcılık vurgusuna rağmen iki ülke arasındaki coğrafi komşuluğun iş birliğini zorunlu kıldığını öne plana çıkaran Miçotakis, basındaki tırmandırıcı dilden rahatsızlığını dile getirdi. İletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini kaydeden Yunan lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin ne yapacağını bilemem, ama biz tüm muhtemel hamlelere cevaplarımızı hazırladık. Hem Yunan hem de Türk basınında abartılı haberler yapılıyor. Haritalarla çıkıp füze menzili çizen analistler görmekten bıktık. Gerçekliğe bağlı kalalım. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz ve bu değişmeyecek. Sürekli gerilim içinde yaşamamıza gerek yok."

Gazetecinin, eski Başbakan Aleksis Çipras'ın "Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasının Yunanistan için ulusal bir yenilgi olacağı" yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Miçotakis şu cevabı verdi:

"Bu, aynı Çipras. Türkiye'nin F-35 satın aldığı dönemde de iktidardaydı ve o zaman bu konuda hiçbir şey söylediğini hatırlamıyorum. Acaba aynı Çipras'tan mı bahsediyoruz, yoksa onun bir yakını ya da belki de ikizi mi?"

"TÜRKİYE BİZDEN BÜYÜK ÜLKE"

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi temel anlaşmazlıklarda henüz nihai bir çözüme ulaşılmadığını belirten Miçotakis, Yunanistan'ın hiçbir zaman zayıf bir konumdan müzakere etmeyeceğini savundu. Ülkesinin son yıllarda savunma kapasitesini önemli ölçüde artırdığını öne süren Miçotakis, şunları kaydetti:

"Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı gibi konularda gerçekçi bir çözümden söz edebiliriz ancak henüz o noktada değiliz. Hiçbir zaman zayıf bir konumdan müzakere etmeye razı değilim. 2019'da Silahlı Kuvvetlerimizin durumu oldukça sorunluydu. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. 2019'da Türkiye, 100 adet F-35 savaş uçağı almaya hazırlanıyordu. O günkü tabloyla bugünkü tabloyu karşılaştırın. Türkiye büyük bir ülke; bizden sekiz kat daha büyük. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte bu yüzden, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını hiçbir kimsenin, pratikte bile, sorgulamasına yol açmayacak kadar güçlü bir caydırıcılığa sahip olmasını istiyorum. Şu anda bu konumdayız ve daha da güçlenmeye devam edeceğiz."