Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro limanına gelen ve sürücülüğünü Türk uyruklu H.Y.’nin yaptığı araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 48 paket içinde 37 kilo 742 gram skunk ele geçirildi, H.Y. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin ise 23 milyon lira olduğu bildirildi.

Ekiplerce uyuşturucu maddelerin Türkiye’deki alıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.