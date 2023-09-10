Frozen inceleme veya operasyon ya da ameliyat sırasında inceleme, hasta ameliyattayken yani anestezi alırken hastalıklı dokudan küçük bir parça alınıp patoloji laboratuvarına gönderilmesi ve yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tanı verilmesidir. Bu operasyon sırasındaki incelemeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Diyelim ki bir hastaya kanser tanısı veriliyor. Bu hastalığın yaygınlığı nedir? Buna ameliyat sırasında karar verip, ameliyatın yöntemini belirlemek ve ikinci bir ameliyatı önlemek için yapılıyor. 15-20 dakikada bütün dokulara tanı verelim. Bu mümkün değildir. Çünkü frozen incelemede dokunun veya hastalıklı ya da kanserli organın sadece küçük bir parçası değerlendirilir. Bizim cryostat dediğimiz makinada hızlıca dondurulduğu için teknik olarak bir miktar dokuda bozulma olabilir. Patoloji raporunun tam olması, tanının kesin olması ve ek tetkiklerin yapılabilmesi için yine bizim uzun bir gün süren patoloji işlemlerine tabi tutulması gerekiyor.