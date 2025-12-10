İstanbul’da 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi geniş bir katılımla gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve 100’e yakın itfaiye personelinin katıldığı fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla gelişen, araç ve personel kadrosunu güçlendiren Balıkesir İtfaiyesi dikkat çekti.

Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ise en güçlü itfaiye teşkilatı

Türkiye’nin dört bir yanından itfaiye teşkilatlarının katıldığı fuarda Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi, rüzgârı esti. Güçlü ekibiyle birlikte fuara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, kendi imkân ve ekibiyle geliştirdikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve örnek itfaiye uygulamalarını bu uluslararası platformda tanıttı. Yurt genelindeki itfaiye teşkilatları içerisinde yetkinliği ve tecrübesiyle ilk sıralarda yer alan Balıkesir İtfaiyesi fuarın gözdesi oldu.

"En iyi hizmet için elimizden gelenin Fazlasını yapıyoruz"

İtfaiyecilik alanında son teknolojilerin anlatıldığı fuarla ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, "Balıkesir İtfaiye Teşkilatı olarak NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi’ne ekibimizle birlikte güçlü bir katılım sağladık. Burada ekibimize hem güncel gelişmeler hem de ekipmanlardaki yeni ve eğitim konusundaki birçok konuda deneyim ile pratiklik kazandırmak için bir fırsat oldu. Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarına baktığımızda personel sayısı, ekipman ve araç sayısında çok iyi yerlerde olduğunu görüyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.