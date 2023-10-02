Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) 'Fuat Sezgin Eğitim Yılı'nda öğrencilerine kavuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik markalarından birisi haline gelen Lise Medeniyet Akademileri; merkezde 4, Ereğli, Seydişehir ve Akşehir ilçeleriyle birlikte toplam 7 şubesi ile yeni dönemde liseli gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Gençlerin yoğun ilgisi ve heyecanı ile “Fuat Sezgin Eğitim Yılı”na başlayan Lise Medeniyet Akademileri’nde güz döneminde 5 bine yakın öğrenci başvuru yaptı. LİMA’larda yeni dönemde de akademik başarıyı yükseltmeye, sınava yönelik derslerin yanı sıra gençlerin kendilerinde var olan yeteneklerini keşfetmelerini ve geleceğe dönük yönlerini var etmelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve atölyelerle keyifli çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Lise Medeniyet Akademileri’nin 8. şubesi olacak Fuat Sezgin LİMA da ilerleyen süreçte hizmete açılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere yönelik; ders destek ve sınav programları, milli ve manevi eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlerken; gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler vererek gençleri yarınlara hazırlıyor.