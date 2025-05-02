Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görgün, sektörün nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Yılın ilk dört ayındaki toplam ihracat ise yüzde 67 artarak 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı.

Görgün, son 12 ayın ihracat performansına da değinerek, bu dönemde toplam ihracatın yüzde 42’lik artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kaydedildiğini aktardı. Bu rakamların sadece geçici bir başarı olmadığını vurgulayan Görgün, yükselişin kararlılık ve stratejik adımlarla desteklendiğine dikkat çekti.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Görgün, büyük firmalardan KOBİ’lere kadar tüm paydaşlarla bu başarı zincirinin daha da sağlamlaştırılacağını söyledi. Sektöre katkı sunan tüm emekçilere teşekkür eden Görgün, milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.