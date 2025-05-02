Ülke, Girit Adası'nın güneyi ile Mora Yarımadası açıklarındaki dört ayrı bölgede hidrokarbon araması yapmak üzere uluslararası ihale sürecini başlattı. Yunan Enerji Bakanlığı, ABD merkezli Chevron ve Yunanistan merkezli Helleniq Energy'nin başvurularının ardından bu kararı aldıklarını duyurdu.

İhaleye açılan bölgeler arasında Girit’in güneyinde yer alan iki blok ve Mora açıklarında bir blok bulunuyor. Özellikle Chevron’un bu sahalarda arama yapmak üzere başvuru yaptığı belirtilirken, ihale ilanının Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından yatırımcılara 90 günlük teklif süresi tanınacak. Hükümet, ihaleleri ağustos ayına kadar sonuçlandırmayı, kira sözleşmelerini ise yıl sonuna kadar parlamentoya sunmayı planlıyor.

Daha önce, Exxon Mobil liderliğindeki bir konsorsiyum Girit açıklarında sismik araştırmalar yürütmek üzere lisans almıştı. Yunanistan, son yıllarda Mısır açıklarında keşfedilen doğalgaz yataklarının ardından Akdeniz’deki enerji arayışına ivme kazandırmış durumda. Bu hamleler, enerji ihtiyacının bir kısmını ithalatla karşılayan ülke için stratejik önem taşıyor.

Ancak bu adımlar, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden deniz yetki alanı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Girit’in güneyindeki bazı alanlar, Türkiye’nin 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasına yakın bölgelerde yer alıyor. Türkiye, bu sahaların kendi kıta sahanlığı ile çakıştığını savunuyor.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin atabileceği muhtemel adımlar arasında, Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik girişimler, alternatif enerji iş birliklerinin güçlendirilmesi, bölgedeki sismik ve sondaj faaliyetlerinin artırılması ile hukuki argümanların uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesi öne çıkıyor.