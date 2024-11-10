10Haber Muhabiri Furkan Karabay, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Karabay’ın ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olay basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Karabay, emniyette verdiği ifadede suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili haberlerde, resmi tutuklama gerekçelerine yer verdiğini belirten Karabay, “Tutuklamaya sevk dilekçesindeki bilgileri doğru ve çarpıtmadan aktardım. Bu yüzden ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yayma’ suçlamasının temelsiz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede görevli bir kişiyi hedef gösterme suçlamasına da değinen Karabay, bunun dosyaya keyfi olarak eklendiğini savundu: “Kimseyi hedef göstermem mümkün değil, böyle bir suçlamanın yersiz olduğu ortadadır.” Karabay, hakaret suçlamasının ise iddiaları zenginleştirmek için dosyaya eklendiğini söyledi ve gazetecilik görevi dışında bir amaç gütmediğini belirtti. “Gazetecilik görevimi yapıyorum, hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Özgür Özel’den sert tepki

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Karabay’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Karabay’ın haberleri nedeniyle tutuklanmasını eleştiren Özel, bu durumu geçmişteki Zekeriya Öz olaylarına benzetti. “Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendi yöntemleriyle meydan okuyor” ifadelerini kullanan Özel, “Gazeteciyi tutuklatan, gazetecilere ve vatandaşlara gözdağı vermeye çalışıyor. Ancak biz bu baskılara boyun eğmeyiz. Kararları ve geçmişi bu kadar şaibeli olanlar kolay kolay uyuyamaz” şeklinde tepki gösterdi.