Olay, Turgutalp Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, polis ekipleri eşliğinde annesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki E.A.’yı suça sürüklenme ihtimali nedeniyle yurda yerleştirmek için adrese geldi. Çok sayıda uyuşturucu suçundan dosyası bulunduğu öğrenilen anne Ş.A.’nın evine gelen ekipler, genci yetiştirme yurduna götürmek istedi.

Yurda gitmek istemediği öğrenilen E.A., giyinip çıkacağını söyleyerek eve girdi. Kısa süre sonra ruhsatsız tabancayla eline ateş eden genç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından E.A.’nın Bursa’daki bir yetiştirme yurduna götürüldüğü öğrenildi.