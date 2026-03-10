Olay, Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet D. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden 3 genç kıza taciz içerikli mesajlar gönderdi. Bu duruma sinirlenen genç kızlar, şahsı konuşmak bahanesiyle buluşmaya çağırdı.

Belirlenen noktada bir araya gelen genç kızlar, araziye çağırdıkları Ahmet D.’yi darp etti. Tekme ve tokatlarla dövülen şahsa daha sonra kadın elbisesi giydirildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın elbisesi giydirilen şahsın genç kızlardan özür dilediği görüldü.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 genç kızı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kızlar, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.