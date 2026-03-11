Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenecek 11. Tohum Takas Şenliği için geri sayım başladı. Yerel tarımı desteklemek ve tohum çeşitliliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 14 Mart Cumartesi günü Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yapılacak.

Uluslararası tohum tekellerinin egemenliğine karşı 11 yıl önce başlatılan Tohum Takas Şenliği, zaman içinde İzmir, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale gibi birçok kente yayılarak büyümeye devam ediyor.

Şenlik kapsamında, Nilüfer Belediyesi’nin kendi bostanlarında ürettiği ve çimlendirme testlerini başarıyla geçen yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak. Dağıtılacak 15 bin paket tohumun içinde fasulye, domates, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çeşitli çiçek tohumlarının da bulunduğu 30 farklı yerel çeşit yer alıyor.

Katılımcıları sadece tohum dağıtımı değil, aynı zamanda atölyeler, konserler ve halk dansları gösterileriyle dolu dolu bir program bekliyor.

Yerel tohumların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm vatandaşları Tohum Takas Şenliği’ne davet ederek, “Amacımız dağıtımız tohumların toprakla buluşmasını sağlamak ve vatandaşlarımız tarafından çoğaltılıp nesilden nesile aktarılan bir zincir oluşturmak. Tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.