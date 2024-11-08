Futbol yorumculuğu gibi genelde erkeklerin egemen olduğu bir alanda kendi öncülüğünde kadınlara da yer açan Ayeşgül Aytaş, gerek futbol bilgisi, gerek analiz yeteneği ile uluslararası futbol camiasında da saygınlık kazanarak Türk futbolunun önemli bir figürü haline geldi.BALIKESİR (İGFA) - Türk futbol tarihinde 2012 senesinde bir ilki başaran Ayşegül Aytaş, Türkiye’nin ilk kadın futbol yorumcusu ve analisti olarak camiada derin bir iz bırakmaya devam ediyor

Aytaş, 2012 yılından itibaren futbol yorumculuk kariyerine aktif olarak devam ederken, Türkiye’de futbol yorumlarıyla ekrana çıkan ve bu konuda futbol programı yapan ilk Türk kadını olarak Türk futbol tarihine geçti.

Ekranlardaki varlığı, Türk futbol medyasına farklı bir soluk getirirken, kadınların da futbolda söz sahibi olabileceğini kanıtlayan bir örnek teşkil ediyor.

Kariyerinde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aytaş, en iyi kadın futbol yorumcusu ve analisti olarak bugüne dek 11 ödül kazanarak başarısını defalarca kanıtmış durumda .

Özellikle UEFA’ya bağlı olarak çalışmış bilirkişi ödülünü alan tek kadın yorumcu olarak öne çıkan Aytaş, bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın spor yorumcusu olmanın gururunu taşıyor.

Aldığı ödüller ve kazandığı başarılar, futbol alanındaki bilgi birikimini ve yorum yeteneğini uluslararası düzeye taşıdığını kanıtlar nitelikte.

Şu anda kariyerine çok ses getirecek bir proje ile devam eden Aytaş, İtalya’daki futbol dünyasının efsanevi isimleriyle bir araya gelerek farklı projelere imza atıyor. Eski İtalyan yıldız futbolcularla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, uluslararası basının büyük ilgisini çekerek İtalya basınında da yankı uyandırmış durumda.

Global futbol dünyasında da aktif olarak gözüken Aytaş gelecekte Türk futbolu adına da büyük katkı sağlayacak isimler arasında gözüküyor.

Ayşegül Aytaş’ın başarılarla dolu hikayesi, sadece bir kariyer yolculuğu değil; aynı zamanda azim, cesaret ve yeteneğin birleştiği bir öykü. 2012’den bu yana süregelen kariyerinde ödüllerle dolu kariyerine ek olarak, uluslararası düzeydeki projelerde yer alması onun futbol dünyasında kalıcı bir iz bırakacağını şimdiden gösteriyor.