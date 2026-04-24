19 Mart’ta Ümraniye’de meydana gelen olayda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu isimler tutuklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NA MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Sabah'ın haberine göre iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU’NA MÜEBBET VE 1 YIL 3 AY HAPİS TALEBİ

Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet hapis ile 1 yıl 3 ay hapis cezası istendi.

İZZET YILDIZHAN’A 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Türkücü İzzet Yıldızhan için ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.