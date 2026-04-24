Denizli Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri Baki Efe Maden, Batuhan Kaan Baysan, Furkan Öztürk, Hüseyin Erdoğan ve İbrahim Emir Ören,’den oluşan Yapay Zekâ Takımı danışman öğretmenleri Kenan İpek rehberliğinde hazırladıkları kör makaleyle önce Uluslararası Kongreye başvurdu.

Öğrencilerin hazırladığı "n8n Tabanlı RAG Yaklaşımı ile Büyük Dil Modellerinin Doğruluk, Hız, Hata ve Maliyet Performanslarının Karşılaştırılması" başlıklı makale, 6. Uluslararası ICADA Kongresi hakem heyetinden tam not alarak kabul edildi.

Hazırladıkları yapay zekâ odaklı bilimsel makaleyle 6. Uluslararası ICADA Kongresi’ne katılan Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri, büyük dil modelleri üzerine yürüttükleri bilimsel çalışmayla akademik dünyada dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası Yapay Zekâ Kongresi’nde adeta ezber bozan meslek liseli gençler; kongrede kabul edilen 100’ün üzerinde makale içerisinde lise öğrencilerinin hazırladığı tek makale olarak da büyük bir başarıya imza attılar.

Nevşehir’de Başarılı Sunum

Makaleleri hakem heyeti tarafından kabul edilen öğrenciler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ICADA 2026 Uluslararası Yapay Zekâ Kongresinde, salondaki kongre heyeti ve katılımcıların yanı sıra çevrim içi bağlantıyla kongreye katılan katılımcılara da makalelerini başarılı bir şekilde sundular.

Akademik Dergide Yayımlandı

Meslek lisesi öğrencilerinin ileri teknoloji ve yapay zekâ alanında ortaya koyduğu bu kapsamlı araştırma, kongre dergisinde de yayımlanarak bilimsel literatüre kazandırıldı. Henüz lise çağındaki gençlerin böylesine ileri düzey bir akademik başarıya imza atması, kongreye katılan akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından büyük takdirle karşılandı. Öğrencilerin bu başarısı, meslek liselerinin bilim ve teknoloji üretimindeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.