İnegölspor’a her fırsatta destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yenice OSB Başkanı ve Albello Mobilya sahibi Nedim İncebay, bordo beyazlı kulübün şehir için önemli bir değer olduğunu vurguladı. İncebay yaptığı açıklamada, “İnegölspor, şehrimizin en önemli markalarından biridir. Bu şehrin adını yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında başarıyla temsil eden kulübümüzün yanında olmak bizler için bir sorumluluktur. Hafta sonu oynanacak Altınorduspor deplasmanında takımımıza başarılar diliyor, futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnegöl olarak birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze sahip çıkmaya devam etmeliyiz.” dedi.

“NEDİM BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLMUŞTUR”

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise desteklerinden dolayı Nedim İncebay’a teşekkür ederek, kulübün yanında olan herkese minnettar olduklarını söyledi. “Derdimizle dertlenen, İnegölspor’un yanında duran herkesten Allah razı olsun. Nedim Başkanımız bugüne kadar her zaman bizlerin yanında oldu. Altınorduspor deplasmanı için verdiği destekten dolayı kendisine ve Albello Mobilya ailesine teşekkür ediyoruz. Bu şehir birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde çok daha güçlü oluyor. Sezonu da aynı dayanışma ruhuyla tamamlamak istiyoruz.” dedi.