İstanbul Silivri'de bir yanda yolcu dolu minibüsü kullanırken, diğer yandan telefona bakan şoför bu kadarına da pes dedirtti. Şoförün vurdumduymazlığı vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul Silivri'de yolcu dolu minibüste kayda geçen görüntüler tepki çekti. Gümüşyaka-Silivri hattında seyir halinde olan bir dolmuş şoförü araç kullanırken bir yandan cep telefonuyla ilgilendi. Şoför, hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye attı. Dakikalarda cep telefonuna bakan şoförün bu halleri yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.