Edinilen bilgiye göre, bir şahıs 2001 model aracını satmak istedi. Bunun üzerine fiyatta anlaşan iki taraf bir oto ekspertizde buluştu. Araçta bir değişen ve 3 parça boya olduğu bilinirken, yapılan detaylı incelemede birçok değişen ve boyanın yanı sıra daha büyük bir sorunla karşılaşıldı. 2001 model aracın podyesinin 2005 model bir araçtan kesilerek alındığı ve araca kaynakla eklendiği görüldü. Araç sahibi neye uğradığını şaşırırken, alıcı ise aracı almaktan vazgeçti.

Araç üzerinde inceleme yapan oto ekspertiz ustası Bayram Şahin, "2001 model bir aracımız geldi. Alıcı ve satısı arasında araçta bir değişen, 3 parça boya diye konuşuluyordu. Alıcı ’Dediğinin dışında farklı bir şey çıkarsa ekspertizi ödersin’ diyordu. Aracı incelediğimizde araçta sağ ön kapının, kaputun, ön 2 plastik çamurluğun değişen olduğunu gördük. Yine sol yanın, bagajın boyalı olduğunu gördük. Hatta daha da detaylı incelediğimizde sağ cam direğinden ve sağ marşpiyelin altından kesilip, ön podye ve amortisör kulesinin farklı bir araçtan monte edildiğini gördük. Araç 2001 model, podyenin 2005 model olduğunu fark ettik. Bunu satıcıya gösterdiğimde ‘Ben aracı alırken göstermedim, sadece bir kaportacıya güvenerek aldım’ dedi. Yüzünde mahcubiyetini gördük. Alıcı almaktan vazgeçti. Araç alırken ekspertiz yapmanın önemini bir daha görmüş olduk" dedi.