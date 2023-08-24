Futbolseverler bugünün maç programını merakla bekliyor. Gün içerisinde hangi karşılaşmaların heyecanını yaşayacaklarına dair araştırmalarını sürdürüyorlar.

Saat 11:00'de Asya Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi, Smart Spor HD, Spor SmartD ve Smart GO kanallarında futbolseverlerle buluşacak.

Akşam saat 20:00'de Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme aşamasında Twente ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma S Sport Plus kanalında izlenebilecek. Aynı saatte Dinamo Kiev ile Beşiktaş da UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme aşamasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek.

Saat 21:00'de Suudi Arabistan Pro Lig heyecanı yaşanacak. Al Raed ile Al Hilal arasındaki müsabaka Exxen platformunda futbol tutkunlarıyla buluşacak. Aynı saatte Al Nasr Riyadh ile Al Ittihad arasındaki mücadele ise S Sport Plus ve Exxen kanallarında izlenebilecek.

Ayrıca saat 21:00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turunda Genk ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

Son olarak, saat 21:00'de Al Ahli ile Al Akhdoud arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig mücadelesi de S Sport Plus kanalında futbol tutkunlarının izlemesi için sunulacak.

Bugünün maç dolu programı, futbolseverler için heyecan dolu bir günün habercisi niteliğinde.