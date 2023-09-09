G20, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden ve küresel ticaretin önemli bir kısmını kontrol eden 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan bir uluslararası forumdur. Bu forum, bu güçlü ekonomilerin liderlerini düzenli olarak bir araya getirir ve küresel meseleleri ele alır. İspanya, dünya ekonomisinde etkili bir oyuncu olmasına rağmen, G20'nin resmi üyeleri arasında yer almaz ve toplantılara davet edilen bir misafir olarak katılır.

Bugün, G20 liderleri Yeni Delhi'de gerçekleşen iki günlük bir zirvede buluştu. Bu zirvenin odak noktası sürdürülebilir kalkınma konusu olup, ayrıca Ukrayna'daki savaşın da ele alınması beklenmektedir. G20, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini kapsayan ve küresel ekonomi ve ticaret üzerinde büyük etkisi olan güçlü ekonomileri bir araya getirerek, uluslararası işbirliği ve politika koordinasyonunu teşvik etmektedir.

BRICS, dünya ekonomisinin önemli oyuncularını bir araya getiren bir uluslararası grup olup, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın temsil ettiği beş ülkenin oluşturduğu bir birliktir. Bu yılki zirvede, BRICS grubu altı yeni üye ülkeyi kabul etme kararı aldı. Bu altı yeni üye ülke ise Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirlendi. Bu genişleme, BRICS'in uluslararası platformda daha fazla çeşitlilik ve etki sağlamak amacıyla attığı önemli bir adımı temsil ediyor. BRICS, dünya ekonomisindeki değişen dinamiklere yanıt vererek güçlü bir işbirliği ve ekonomik etkileşim platformu olarak önemini sürdürmektedir.

ZİRVEDE NELER KONUŞULUYOR?

G20 zirvesinde çok çeşitli önemli konular ele alınıyor. Bu toplantılar, ekonomik meselelerin ötesine geçerek iklim değişikliği, sürdürülebilir enerji, uluslararası borç affı, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi gibi geniş bir yelpazede meseleleri ele alıyor.

Her yıl farklı bir ülkenin başkanlık görevini üstlendiği G20, bu şekilde toplantı gündemini belirliyor. Örneğin, geçen yıl Endonezya'nın başkanlık döneminde küresel sağlık önlemleri ve pandemi sonrası ekonomik toparlanma öne çıkan konular arasındaydı.

Zirve aynı zamanda ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunmalarına da imkan sağlıyor. Hindistan'ın bu yıl ev sahipliği yaptığı zirvede sürdürülebilir kalkınma ve gelişmiş ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi meseleler öne çıkacak.

Ayrıca, Beyaz Saray, Joe Biden'ın liderlerle iklim değişikliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Dünya Bankası gibi kurumların yoksullukla mücadeleye katkısını artırma gibi önemli konuları görüşmek istediğini açıkladı. Bu, G20 zirvesinin küresel meselelerin ele alındığı kapsamlı bir platform olduğunu gösteriyor.

ZİRVEDE TARTIŞMALI KONULAR VAR

G20 zirvesinde tartışmalı konular oldukça belirgin bir şekilde öne çıkıyor. En dikkat çekici konulardan biri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve bu durumun uluslararası arenada nasıl ele alınacağıdır. Bu konu, zirvede uzlaşmanın oldukça zorlu olabileceği bir mesele olarak öne çıkıyor.

Geçmiş G20 toplantılarında da bu tür zorlu konularla başa çıkmak için çaba harcanmıştı. Örneğin, Mart 2022'deki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında ABD ve Rusya delegasyonları arasında sert tartışmalar yaşanmış ve anlaşma sağlanamamıştı. Ayrıca, Kasım 2022 liderler zirvesi sırasında Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesine düşen roket olayı da gündemi etkilemişti.

Rusya'nın lideri Putin'in Güney Afrika'daki BRICS zirvesini temsil etmesi ve toplantıya video aracılığıyla katılması da ilginç bir ayrıntıydı. Bu, Putin'in katılımının sınırlı olduğu bir dönemi yansıtıyor.

Ayrıca, Mayıs ayında Çin ve Suudi Arabistan'ın Hindistan'ın yönetimindeki Keşmir'de düzenlenen bir G20 zirvesini boykot etmeleri, bu bölgedeki siyasi hassasiyetleri ve Pakistan'ın hak iddiasını gösteriyor. Hindistan'ın ayrıca Çin ile sınır ihtilafları da devam ediyor, bu da zirvede dikkat çekmesi muhtemel bir diğer konu.