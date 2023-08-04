Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Suriye’nin ve Irak’ın Kuzey’inde ki terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Bir dönem operasyonların sık sık yapıldığı bölgelerde uzun zamandır rahat nefes alınıyor. Bunun üzerine Şırnak’ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi dağlarında petrol aramaları başlatıldı. İşte o bölgelerde petrol rekoru kırıldı.

Yer Altı Kaynakları Yüz Güldürüyor

Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının ardından Gabar’da da petrol bulundu. Yerli ve Milli enerji kaynaklarının çıkarıldığı Türkiye’de varil varil petrol bulunuyor.

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla Şırnak Gabar bölgesi günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaştı. Böylece Türkiye tarihinin en yüksek yerli günlük üretim rekoru kırılmış oldu.

Günlük 16 bin 188 varil

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı.

Türkiye tarihinin en yüksek üretimi

TPAO konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında “Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz” şeklinde belirtildi.

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"Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulduk." sözleri Türkiye'yi heyecanlandırırken bölgede Şehit Esma Çevik Sahası ve Şehit Aybüke Yalçın Sahası adı verilen sahada çalışmalar devam ediyor.