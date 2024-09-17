Galatasaray, Gaziantep FK galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de 15 sezon sonra yeniden 5’te 5 yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, RAMS Park’ta Gaziantep FK’yı ağırladı ve 3-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 15’e yükselten sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, böylece bu sezon oynadığı ilk beş maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

En son 2009-2010 sezonunda, Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5’te 5 yaparak başlayan Galatasaray, 15 sezon aradan sonra bu performansı tekrarlamış oldu. Bu sezon Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’deki başarılı çıkışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.