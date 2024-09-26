Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON tarafından düzenlenen ve toplam 400 bin TL ödül havuzuna sahip GAMEON VALORANT Turnuvası’nda finalist takımlar belli oldu. Galatasaray Espor ve Galakticos’un karşılaşacağı final mücadelesi ESA Espor Arena’da oyunseverlerle birlikte yaşanacak.

Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON’un oyunseverleri çevrim içi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren, en yeni turnuvalardan birisi olan GAMEON VALORANT Turnuvası’nda finale yükselen takımlar belli oldu. Toplamda 400 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada yarı final eşleşmesinde rakibi karşısında üstün oyunla geçerek büyük finale adını yazdıran Galatasaray Espor, yarı final serisindeki aldığı rahat galibiyetle büyük finale yükselen Galakticos ile mücadele edecek. ESA Espor Arena’da fiziksel olarak düzenlenecek büyük final etkinliği 28 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 itibarıyla kapılarını açacak.

Katılım ücretsiz

Galatasaray Espor ile Galakticos’un karşı karşıya geleceği final, ESA Espor Arena’da esporseverlerin katılımıyla gerçekleşecek. Esporun sevilen isimlerinin ve birçok influencer’ın katılımıyla düzenlenecek olan finalde ayrıca GAMEON etkinlik alanı oyunseverleri birçok sürpriz hediye ile bekliyor olacak. ESA Espor Arena’ya izlemeye gelemeyenler için maçlar GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.