Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek Galatasaray’da, Victor Osimhen’in derbide forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda Yer Aldı!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe karşısına çıkacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürürken, yıldız futbolcu Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in bugünkü antrenmanda yer aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı." dedi.