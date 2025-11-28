Fikret Bayram, Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretini ve şehre özel statü tanınması konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

BU ZİYARETİ İZNİK’İN STATÜSÜNÜ TARTIŞMAYA AÇMAK ŞEKLİNDE YORUMLUYORUZ

Saadet Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretini neden Türkiye'ye yaptığı sorusunu yönelterek, "Bu sorunun anlamlı bir cevabının olmadığını, milletimiz ve Müslüman coğrafyası için de talihsiz bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulan kutsal vatan topraklarımızda, böyle bir emperyal projenin resmi olarak ağırlanmasını şiddetle kınıyorum. Irkçı emperyalistlerin İslam alemine karşı yürüttükleri operasyonların zirve yaptığı dönemde yapılan bu organizasyon bizi derinden üzmüştür. Saadet Partisi olarak biz bu meseleyi sadece bir ziyaret ve dini ritüel olarak görmüyoruz. Öne çıkarılan arkeolojik argümanların, özel statüsü İslam'a ait olan İznik'in statüsünü tartışmaya açmaya yönelik bir hareket olarak görüyoruz. Anadolu'da geçmişte yaşayan tüm medeniyetlerden izler vardır. Bu izler bir statü oluşturma çabası doğurmamalıdır. Sadece tarihi bir müze değeri olarak görülmelidir.”

BU TÜR ZİYARETLER SİYASİ SONUÇLAR DOĞURMUŞTUR

Papa'nın siyasi bir aktör olduğuna dikkat çeken Bayram, “Merhum Erbakan Hocamız yıllar önce bu tehlikelere işaret etmişti. Vatikan’ın misyonerlik faaliyetleri, dinlerarası diyalog projeleri ve sembolik ziyaretleri her zaman siyasi sonuçlar doğurmuştur. Papa’nın İznik ziyareti de bu politikanın yeni bir ayağıdır" ifadelerini kullandı.

MESELEYE TURİZM AÇISINDAN BAKANLAR BÜYÜK YANILGI İÇERİSİNDE

“Hükümetin ve yerel yönetimlerin tutumuna değinen Fikret Bayram, meseleye turizm ve prestij açısından bakanları büyük bir yanılgıya düşmekle eleştirerek, "Bu, kültürel ve teopolitik bir operasyondur" dedi.”

İZNİK BU TOPRAKLARIN RUHUDUR, KİMLİĞİDİR; KÜRESEL PLANLARIN DEKORU OLAMAZ!

“Fikret Bayram sözlerini şöyle sonlandırdı; "Saadet Partisi'nin süreçle alakalı tavrı nettir. İznik hiçbir küresel planın dekoru değildir, olamaz. İznik bu toprakların ruhudur, kimliğidir ve İslamındır.”

O GÜN NE DEDİYSEK AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ

Fikret Bayram öte yandan sosyal medya hesabından Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Papa ile ilgili geçmişteki sözlerinin yer aldığı videoyu da paylaşarak "Ne fikrimizde ne de zikrimizde değişiklik olmadı. O gün ne dediysek aynı düşüncedeyiz!" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın paylaşılan videodaki dikkat çeken ifadeleri ise şu şekilde;

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİN DİNİ TEMSİLCİSİ..

"Papa'ya gelme diyoruz. Apaçık ortadadır ki Türkiye'ye insani hislere sahip olarak, Türk halkına saygı göstermek üzere gelmiyor. Tam tersine Türk halkını hiçe sayarak asıl maksadı olan Bizans'ı hortlatmak için geliyor. Irkçı emperyalistlerin İslam alemine karşı yürüttükleri planların uygulanmasına yardımcı olmak için bu maksatla yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi'nin dini temsilcisi olarak gelmektedir. Bunlar ülkemizi ve milletimizi parçalayıp, yumuşak lokma yapıp yok etme planlarının birer parçalarıdır. Bunu için bütün İslam alemi ve insanlık adına Selçukluların ve Osmanlıların torunları olarak toplandık ve Papa gelmesin diye haykırıyoruz."