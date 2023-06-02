Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray’a, kupasını Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ardından verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’a kupasını, Nef Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ardından vereceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00’da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’a kupasını takdim edecektir” denildi.