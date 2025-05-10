Zirvede, Balkantürksiad üyeleriyle birlikte yer alan Başkan Bozbey, Bursa’nın üretim ve sanayi gücünün altını çizdi.

Program sonrası X sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozbey, Bursa’nın ekonomik kabiliyetleriyle yalnızca Türkiye’ye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Bozbey, “Bursa, sanayinin öncüsüdür. Üretim gücüyle, sermaye gücüyle, ekonomik tüm kabiliyetleriyle, sosyal olarak, kültürel olarak Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu zirvenin, iki bölge arasında sürdürülebilir kalkınma, karşılıklı yatırımlar ve ortak vizyon geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bozbey, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.