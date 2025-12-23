Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını evindeki Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak devre arasına mutlu girdi. Cimbom ligin ilk yarısında sakatlıklar ve cezalardan dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşasa da liderlik koltuğunu bırakmadı.

En yakın rakibinin 3 puan önünde

Galatasaray, ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3, Trabzonspor’un da 7 puan önünde şampiyonluk yarışını avantajlı götürüyor.

Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı

Sezonun ilk yarısında Galatasaray, hücumdaki etkili performansıyla Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım oldu. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 17 mücadelede rakip fileleri 39 kez havalandırmayı başardı. Aslan; Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında da 4’er gol sevinci yaşarken, Trabzonspor ve Kocaelispor karşısında ise gol atamadı.

En golcü Mauro Icardi

Süper Lig’de bu sezon rakip fileleri 39 kez havalandıran Galatasaray’da 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde Mauro Icardi ön plana çıktı ve attığı 9 golle de takımının en skorer oyuncusu oldu. Icardi’nin ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane 6’şar, Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı 3’er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2’şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1’er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

7 maçta gol yemedi

Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 haftada kalesinde 12 gol gördü ve Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak yer aldı. Aslan, söz konusu mücadelelerde ise 7 kez kalesini gole kapattı. Cimbom; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında gol yemeden maçı tamamladı.

Tek yenilgi Kocaelispor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig’deki tek mağlubiyetini Kocaelispor deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasında konuk olduğu Körfez ekibine 1-0’lık skorla kaybetti. Aslan, dış sahada oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplandı ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Büyük maçlarda berabere kaldı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 17 haftasında oynadığı 3 büyük maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 8. haftada evinde Beşiktaş ile 1-1, 11. haftada RAMS Park’ta Trabzonspor ile 0-0 ve 14. haftada da Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Aslan, ligin ikinci yarısında Fenerbahçe’yi konuk edecek, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de deplasmanda oynayacak.

26 futbolcu görev aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in ilk yarısında 26 futbolcuya görev verdi. Söz konusu futbolculardan Nicolo Zaniolo, sezon başladıktan sonra takımdan ayrıldı. Buruk, geride kalan 25 futbolcu içinde Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz gibi genç futbolculara da süre verdi.

3 futbolcu, 17 maçta da forma giydi

Galatasaray’ın en istikrarlı futbolcuları Leroy Sane, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı oldu. Bu 3 futbolcu, 17 maçta da forma giyerken, Abdülkerim en fazla sahada kalan oyuncu olarak dikkat çekti.

Uğurcan 10, Günay 7 kez kaleye geçti

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor’dan transfer edilen Uğurcan Çakır, ligin ilk yarısında 10 maçta görev aldı. Çakır, bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatırken, toplam 8 gol yedi. Günay Güvenç de 7 müsabakada oynarken, kalesinde 4 gol gördü. Deneyimli kaleci, 4 mücadeleyi ise gol yemeden tamamladı.

Leroy Sane’den 6 gol, 3 asist

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Leroy Sane, ilk 17 haftada hücumda önemli katkılar verdi. Sane oynadığı müsabakalarda fileleri 6 kez havalandırırken, 3 defa da gol pası verdi. Alman futbolcu, deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşadı.

Davinson ve Sallai kırmızı kart gördü

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında 2 kırmızı kart gördü. Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Macar futbolcu Roland Sallai de 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında kırmızı kartla ihraç edildi.

Takımda ayrıca Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Lucas Torreira 4’er, Kazımcan Karataş 3, Günay Güvenç, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai ve Abdülkerim Bardakcı da 2’şer sarı kart aldı.

Arda Ünyay 7 maçta oynadı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay ligin ilk yarısında önemli süreler buldu. Sakatlıklar ve cezaların çok olmasından dolayı Teknik Direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki futbolcuya 7 müsabakada görev verdi. Ünyay, Fenerbahçe ile oynanan derbide de sonradan oyuna dahil olarak, ilk derbi heyecanını yaşadı.