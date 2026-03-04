Para Atletizm Milli Takımı, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için İspanya'ya gitti.

İspanya'nın Ourense kentinde 4-9 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Para Atletizm Milli Takım kafilesi bugün İstanbul'dan yola çıktı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, 'Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek Para Atletizm Milli Takımımıza gönülden inanıyorum. Özel sporcularımızın azmi, disiplini ve mücadele gücü bizlere her zaman gurur yaşatmıştır. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlık yarışı olan bu şampiyonada özel sporcularımız ve kafilemize üstün başarılar diliyorum. Özel sporcularımızın emeklerinin karşılığını alacağı, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağı bir şampiyona olmasını temenni ediyorum. Tüm kafilemize başarılı ve hayırlı bir yarışma süreci diliyorum' dedi.