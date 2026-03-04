Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE 4 KÖŞE
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yaşanan ışıklandırma problemi nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan mücadelede ev sahibini 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.
Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.
Sarı lacivertlilerin dev arasındaki transferleri Musaba ve Cherif, Fenerbahçe formasıyla ikinci gollerini Gaziantep deplasmanında attı.
Maçtan Önemli Dakikalar
1. dakika maç başladı.
33.dakikada Anthony Musaba Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk yarı bitti
İlk yarı başladı
48. dakikada Sidiki Cherif ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
78. dakikada Dorgeles Nene, Fenerbahçe adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3
86.dakikada Archie Brown tabelayı 0 - 4 olarak değiştiriyor.