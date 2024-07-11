Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam 20.30’da başlayacak mücadele D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların Avusturya kampındaki ilk rakibi, ev sahibi Lask Linz olacak. Bu akşam 20.30’da Linz şehrinde Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşmada 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

Kampa özel yayınlar

Müsabaka, D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın ve futbol yorumcusu Orhan Uluca’nın anlatımıyla birlikte Spor Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak. Gün boyunca kampın olduğu Linz şehrinden yapılacak yayınlarla takımın son durumu hakkında bilgi verilecek. Maç önü özel yayınında Berke Kosova, Semih Sezerli ve Orhan Uluca; maç sonu özel yayında ise Berke Kosova, Semih Sezerli ve fanatik.com.tr Yayın Yönetmeni Mesut Kale ekranlarda olacak.

Sırada 4 maç var

Galatasaray; Icardi, Muslera, Mertens, Batshuayi, Zaha, Ziyech, Torreira gibi yıldızlarıyla Linz maçının ardından Fortuna Dusseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile mücadele edecek. Takvimde yer alan tüm maçlar D-Smart GO’dan yayınlanacak.