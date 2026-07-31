

Belediye Başkanı Alper Taban, Kültür Park içerisine 2’si açık, 2’si kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortundan oluşan yeni bir tesis yapılacağını açıkladı.

İnegöl’de spor yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kültür Park içerisinde toplam 4 tenis kortunun yer alacağı yeni bir tenis tesisi hayata geçirilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından açıklanan projeyle birlikte, tenis sporuyla ilgilenen vatandaşların modern ve donanımlı bir tesise kavuşması hedefleniyor.

2 AÇIK, 2 KAPALI KORT

Proje kapsamında yapılacak 4 tenis kortunun 2’si açık, 2’si ise kapalı olacak.

Kapalı kortların da projeye dahil edilmesiyle birlikte tesisin farklı hava koşullarında kullanılabilmesi ve tenis sporunun yıl boyunca sürdürülebilmesi amaçlanıyor.

KÜLTÜR PARK’A YENİ SPOR ALANI

Kültür Park içerisinde hayata geçirilecek tesisin, bölgedeki spor altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni tenis kortlarıyla birlikte hem tenis sporuna ilginin artırılması hem de vatandaşların spora erişim imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BAŞLAYACAK

Modern bir spor tesisi olarak planlanan projeye ilişkin çalışmaların önümüzdeki süreçte başlaması bekleniyor.

Tesiste yapılacak diğer düzenlemeler, yapım takvimi ve hizmete açılış tarihi konusunda ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: NACİ SEÇKİN