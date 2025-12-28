Leyla Zana'ya yönelik tezahüratların ardından çıkan tartışmalara Galatasaray taraftarları da dahil oldu. Amedspor'un yanında yer alan tutumuyla eleştirilen Tribün Lideri, kavganın 2009 yılında Diyarbakır maçında çıkan olaylarla başladığını iddia etti.

Şirin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ben bunu gördüm sosyal medyada. Acaba dedim yapay zeka mı? Hani inanamadım, şöyle Leyla Zana ne alaka? Leyla Zana'yı gençler bilmez, tanımaz. Hani ediliyor bilmem ne Abdullah Öcalan'a bir şeyler bir şeyler böyle söyleniyor da Leyla Zana ne alaka? Şimdi bunu Bursasporlular yaptı, kusura bakmasın, Bursasporlu arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bunun temeli nereden başlıyor? Takriben 2002 olabilir. Bursa'da o zaman Diyarbakırspor Bursaspor maçı var. Bunlar Diyarbakırspor taraftarı Gaffar Okkan'ın tişörtüyle maça gidiyorlar. Bursalılar da oradan bağırıyor. PKK'lılar dışarı. Bunu ilk burada kusura bakmasın Bursalılar başlattı."