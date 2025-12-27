Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol gündeminde oluşturulan suni gündemlere prim vermeyeceklerini belirterek kenetlenme çağrısında bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetimin faaliyetleri ve planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Camianın sponsorluk stratejisi hakkında konuşan Adalı, 'Güçlü bir idari ve kurumsal yapılanma ancak verimli, nitelikli ve sürdürülebilir iş birlikleriyle desteklendiğinde güçlenir. Sponsorluk ağımızda ne yazık ki rakiplerimizin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk stratejilerimizde, son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Mevcut ortaklıklarımızı tazelemekle kalmıyor, farklı branşlarımızda fark oluşturacak yeni ve prestijli iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Her yönetim, kendi dönemindeki bütçe aşımından şahsen sorumlu olacak'

Görev alan her yönetimin kendi dönemlerindeki mali tablodan sorumlu olacağını vurgulayan Başkan Adalı, 'Planladığımız idari dönüşüm ve yatırımlarla beklenen gelir artışının en büyük güvencesi ise inşa etmekte olduğumuz yeni mali sistemdir. Sürdürülebilir bir başarı için mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkarıp, sarsılmaz kurumsal kurallara bağlıyoruz. Bütçe disiplini ilkesini soyut bir kavram olmaktan çıkararak, kulübümüzün tüzüğüne açık, bağlayıcı ve kalıcı bir düzenleme olarak kazandırıyoruz. Yeni dönemde, görevdeki her yönetim kendi dönemindeki bütçe aşımından şahsen sorumlu olacaktır. Her yönetim, planlanan ve oluşturulan gelirden daha fazla harcama yaparsa aradaki farkı kendi kaynaklarıyla karşılasın istiyoruz. Kulübün imkanları, kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak tanımlanan sınırlar dahilinde kullanılacaktır. Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş'ı gelecek kuşaklara, devraldığımız tablodan çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde bu tüzük tadilini yapmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

'Seçim süresini iki yıla indirmeyi hedefliyoruz'

Başkanlık süresiyle ilgili tüzük değişikliği düşündüklerini ifade eden Serdal Adalı, 'Bir diğer tüzük değişikliği planımız ise; seçimlerin iki yılda bir yapılmasına ilişkin. Önerdiğimiz tüzük değişikliğiyle, olağan seçimli genel kurullarımızı, Süleyman Seba dönemindeki gibi iki yıla indirmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme, bizim dönemimizden itibaren geçerli olacak. Yani mevcut yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle bir yıl kısalmış olacak. Gelen yönetimler bu iki yıl içinde yapacaklarını yapsın; yapamıyorlarsa da kararı yine genel kurulda camiamız versin' değerlendirmesinde bulundu.

'Gün, suni kaoslara prim verme günü değildir'

Kasım ayının başında gerçekleşen mali ve genel Kurulda yaşananlar hakkında da konuşan Başkan Serdal Adalı, 'Son mali ve genel kurulda yaşananlar açıkçası camiamız adına talihsiz bir süreçti. Sırf kaos ortamını beslemek adına, genel kurulumuzu provoke ederek 'ibra etmeme' senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum; devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık? Daha bir ay bile dolmamışken; hangi transferi yaptık? Hangi ihaleye imza attık? Hangi mülkümüz ile ilgili bir karar aldık? Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak oldu. Kendi oluşturdukları harabeyi görmezden gelip, Beşiktaş'ın menfaatlerini kişisel hırslarına feda edenlerin bu camiaya yaşattığı skandalı, Beşiktaş taraftarı ve kongre üyeleri asla unutmayacaktır. Soruyorum sizlere; planlarımızın ve projelerimizin henüz tohumları atılırken, sadece 20 gün için bu denli bir tepkiyle karşılaşmak ne kadar adildir? Bu aceleci tavrın, bu zamansız saldırıların altında art niyet yok mudur? Şunu herkes iyi bilsin ki; Beşiktaş sahipsiz değildir ve bu kirli oyunlara asla teslim edilmeyecektir. Beşiktaş gibi on binlerce kongre üyesi olan büyük bir camiada, yönetimin ibra edilip, edilmemesinin birkaç yüz oyla belirlenmesi tabii ki ideal bir tablo değildir. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat; ibra sürecinde; salonda sayım yapıldı, ibra gerçekleşti. Bütün bunlara rağmen, maalesef bir de bir mahkeme süreci yaşıyoruz. Bu tür tartışmalar Beşiktaş'a yakışmıyor. Artık böyle gündemler yerine Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanıdır. Camiamız olağanüstü seçimlerle ve sürekli hoca değişiklikleriyle çok zaman kaybetti. Bizim için asıl olan istikrardır. Beşiktaş, ancak sağlam temeller üzerine kurulu bir istikrar ortamıyla hedeflerine yürüyebilir. Biz, bu operasyonlara boyun eğmeyecek; birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Beşiktaş'ı daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Gün, suni kaoslara prim verme günü değil, Beşiktaş için daha sıkı kenetlenme günüdür' açıklamalarında bulundu.

'Transferde nokta atışı yapmak istiyoruz'

Futbol takımı için transfer planlarını anlatan siyah-beyazlıların başkanı, 'Beşiktaş'ın transfer stratejisi; finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak 'nokta atışı' isimleri kadroya dahil etmektir. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de, sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin; pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük ve ivmemiz yukarı yönlü. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Özetle skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Buradan hareketle; takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere; TFF limitleri dahilinde Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç oyuncu transferleri gerçekleştirmiştik. Bu transferleri tekil değil, bir portföy başarısı olarak yönettik. Bu iki oyuncudan birinin 8 milyon Euro'luk satışı ve diğerinin kiralanmasıyla ekonomik girdi sağladık. Bu oyuncular bizim takımda uyuşmazlık yaşamış olabilirler fakat sonuçta ekonomik değere dönüştürdüğümüz transferlerdir. Bu sayede toplamda yaklaşık 9 milyon Euro nakit girişi sağladık' dedi.

'Necip Uysal ve Mert Günok, yeni dönem planlamamızda yer almayacak'

Necip Uysal ve Mert Günok ile ilgili alınan kararlara açıklık getiren Serdal Adalı, 'Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla; profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'Amacımız Euroleague'de kalıcı bir marka haline gelmek'

Basketbol şubesinde son dönemde atılan stratejik adımların, Beşiktaş'ın yeniden bir 'ekol' haline geldiğinin en somut göstergesi olduğunu aktaran Adalı, 'Başantrenörümüz Dusan hocamız yönetiminde, Nedim Yücel'in ve Özkan Arseven'in üstün çalışmalarıyla, parkede son derece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izlemenin gururunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla ligde namağlup liderliğimizi sürdürürken, Avrupa'da da kupaya uzanma kararlılığımızı koruyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz, bu başarıların ötesinde, mali disiplinden taviz vermeden kulübümüzü Euroleague arenasında kalıcı bir marka haline getirmektir. Yönetimsel istikrar ve sportif başarıyla harmanlanan bu süreç, camiamızın beklediği o görkemli basketbol zaferlerinin sadece başlangıcıdır' şeklinde konuştu.

'Haksızlıklara karşı 40 yıldır aralıksız mücadele ediyoruz'

Siyah-beyazlı camiaya karşı taraflı bir tutum takınıldığını belirten Başkan Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

'Beşiktaş'ın hakkını korumak, bizim en öncelikli ve vazgeçilmez görevimizdir. Ancak gelinen noktada, futbolda, sistematik hale gelen hakem hataları artık tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Bizler, geçmişte hakemden gol yediği günleri bile görmüş bir camia olarak, bu haksızlıklara karşı 40 yıldır aralıksız mücadele ediyoruz. Sadece futbolda değil, basketbolda da üzerimizde bir çifte standart uygulanıyor. Örneğin; geçtiğimiz maçlardan birinin sonrasında, haklı eleştirilerini dile getiren hocamız ve yöneticimize verilen orantısız ceza, bu durumun en somut göstergesidir. Normalde ihtar gerektiren konular için doğrudan en ağır para cezalarının kesilmesi, Beşiktaş'a karşı takınılan bu taraflı tutumun açık bir yansımasıdır. Saha içindeki emeğimizi, masa başındaki bu haksız yaptırımlara teslim etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Geçmişte bu yolda yorulan veya pes edenlerimiz olmuş olabilir fakat biz buradayız ve dimdik ayaktayız. Geçtiğimiz haftalardaki TFF ve MHK ziyaretlerimde de açıkça belirttim ve çözüm önerimizi net bir şekilde masaya koydum. Bizim için yabancı VAR hakemi uygulaması bir lütuf değil, adaletin tesisi için artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sahadaki adaleti sağlamanın önemli ayaklarından birinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu talebimizi her fırsatta yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bir damla alın terini dahi hiç kimseye ziyan ettirmeyeceğiz. Haklarımızın göz göre göre gasp edilmesine sessiz kalmayacağız. Haklı mücadelemiz ve dik duruşumuzdan bir adım bile geri durmayacağız. Bu yolda en büyük gücümüz, sarsılmaz bir iradeyle arkamızda duran camiamızdır. Taraftarımızdan üyemize, camiamızın tüm bileşenlerinin bu kutsal mücadelede tek ses, tek yürek olacağına inancım tamdır. Biz birlikteyken aşamayacağımız engel, alamayacağımız hiçbir hak yoktur.'

'Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık'

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi yendikleri derbi için ise Serdal Adalı, 'Yılın son derbisini deplasmanda kazanarak hepimizi gururlandıran futbol takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık. Şimdi 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle, yeni yılı zaferle selamlamaya hazırlanıyoruz. Siz kıymetli üyelerimizin, büyük taraftarımızın ve tüm camiamızın ve yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 yılının birliğimizin pekiştiği, başarılarımızın sürdüğü ve her branşta kupalarla, madalyalarla taçlanan bir yıl olmasını temenni ediyorum' diyerek sözlerini tamamladı.