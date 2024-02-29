Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, çeyrek finalde Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu. Aslan son 16 turunda da bir diğer 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale geldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, daha sonraki sezonlarda 4 kez çeyrek finalde, 1 kez 5. turda elendi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 kez Alanyaspor’a, 1’er kez de Karagümrük, Başakşehir ve Denizlispor’a kaybetti.